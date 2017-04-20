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الحكومة الألمانية تدين الاشتباكات العنيفة في فنزويلا

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الحكومة الألمانية تدين الاشتباكات العنيفة في فنزويلا الحكومة الألمانية تدين الاشتباكات العنيفة في فنزويلا

مصراوي Masrawy

الاشتباكات العنيفة في فنزويلا

برلين - (د ب أ)

أدانت الاتحادية الألمانية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها فنزويلا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس: "الحكومة الألمانية تناشد جميع الأطراف الابتعاد عن العنف".

وتابعت قائلة: "الحكومة الفنزويلية مسؤولة بصفة خاصة عن ضمان الحق في المظاهرات السلمية ومنع أعمال العنف ضد متظاهرين".

يذكر أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم أمس الأربعاء خلال مظاهرات مناهضة لنيكولاس مادورو رئيس فنزويلا.

وبذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات المناهضة لحكومة مادورو إلى تسعة أشخاص.

ووقعت أعمال شغب واسعة النطاق في مظاهرة جماهرية ضخمة في العاصمة الفنزويلية للمطالبة بإجراء انتخابات ووضع حد لنظام الرئيس نيكولاس مادورو المستبد بشكل متزايد في الذكرى السنوية الرابعة لرئاسته.

وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف واستخدمت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لفض المتظاهرين.

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مصراوي Masrawy

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