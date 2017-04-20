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الجيش السوري الحر يعلن بلدات غرب درعا منطقة عسكرية

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الجيش السوري الحر يعلن بلدات غرب درعا منطقة عسكرية الجيش السوري الحر يعلن بلدات غرب درعا منطقة عسكرية

مصراوي Masrawy

الجيش السوري الحر

حلب - (د ب أ)

دعت فصائل الجيش السوري الحر سكان بلدات في ريف درعا الغربي الابتعاد عن مواقع جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش .

وقالت فرقة "أحرار نوى - الجيش الحر"في بيان لها تلقت وكالة والانباء الألمانية نسخة منه اليوم الخميس "ندعو أهالي بلدات حوض اليرموك عدوان وتسيل والمزيرعة للابتعاد عن النقاط والمقرات التي يوجد فيها عناصر داعش في المناطق المذكورة خاصة، وعموم قرى حوض اليرموك ".

وأكد البيان أن "جيش خالد المبايع لتنظيم داعش سيطر على تلك البلدات بعد إعلان فصائل الثوار معركة "الموت ولا المذلة" للسيطرة على حي المنشية في مدينة درعا ".

وبدأت فصائل المعارضة منذ مطلع الشهر الجاري قصفاً مدفعيا وصاروخيا على مناطق عشترة وسرية م. د و"تل الجموع" الخاضعة لسيطرة "جيش خالد" في حوض اليرموك.

وفي مدينة درعا، قال الناطق الاعلامي باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص اليوم في تصريح صحفي " تمكنت فصائل غرفة عمليات البنيان المرصوص منذ انطلاق معركة الموت ولا المذلة بداية شهر فبراير الماضي وحتى اليوم من قتل نحو 200 عنصر من قوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة له، والتي كانت تعمل على مؤازرته في حي المنشية ضد كتائب الثوار".

وأضاف الناطق الاعلامي " قُتل أكثر من 60 ضابطاً بينهم أكثر من 15 ضابطاً من الصف الأول"، مشيراً إلى أن 15 عنصراً من حزب الله والقادة العسكريين الايرانيين، لقوا حتفهم في هجمات الثوار، على مواقع قوات النظام داخل حي المنشية.

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