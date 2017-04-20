إنشاء معهد أزهري بقرية الشيخ والي في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من مشروع إقامة معهد أزهري بمركز الداخلة بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.

وقال محمود عبد المنعم وكيل المنطقة الأزهرية بالمحافظة، في تصريح لـ" مصراوي": "إن المعهد أقيم بقرية الشيخ والي، التابعة لقرية المعصرة، وذلك لخدمة أهالي القرية، لتوفير الجهد والعناء عن التلاميذ في الانتقال إلي معهد مدينة موط الذي يبعد 15 كم من القرية.

وأوضح عبد المنعم، أن المعهد "ابتدائي إعدادي"، ويتكون من 3 طوابق، وتحت تنفيذ وإشراف المنطقة الأزهرية، مؤكدًا أنه سيدخل الخدمة العام الدراسي القادم.