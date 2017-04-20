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بالصور.. إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (1)إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (1)

إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (2)إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (2)

إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (3)إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (3)

إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (4)إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (4)

إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (5)إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (5)

إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (6)إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد (6)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت رئاسة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تركيب 6 صوب زراعية بالمنطقة الشمالية للقرية وتسليمهم كمشروعات للشباب، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط.

من جانبه، قال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط، لـ"مصراوي": "إن المشروع يتضمن إقامة 6 صوب زراعية بقرية مرزوق، التابعة للمركز بتكلفة إجمالية بلغت 60 ألف جنيه، كقرض حسن من مؤسسة آفاق للتنمية، حيث تبلغ مساحة الصوبة الواحدة حوالي، 6×40 م، يستفيد منها 12 شابًا، بواقع 2 شاب لكل صوبة زراعية، وجرى تنفيذ 2 صوبة لصالح مركز الشباب لتدريب الشباب عليها".

وأشار جبالي، إلى أن هذا المشروع جاء ضمن البرتوكول الموقّع بين مؤسسة آفاق للتنمية، وجمعية تنمية المجتمع، والوحدة المحلية لمركز بلاط، ومن المقرر تسليم الصوب للشباب المستفيدين خلال أسبوع من الآن.

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مصراوي Masrawy

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