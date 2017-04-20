5 أطعمة قد تسبب الوفاة إذا تناولتها بكميات كبيرة

كتبت - نرمين الجلاد:

في بعض الأحيان نتناول كميات كبيرة من الأطعمة المفضلة لدينا دون أن نعلم مدى خطورة ذلك على صحتنا حيث أن تناول أصناف أطعمة معينة بكثرة يسبب تراكم مواد سامة في الجسم قد تؤدي إلى الوفاة مع الوقت. وكشف موقع "Viralnova" عن أبرز هذه الأطعمة نستعرضها فيما يلي:

فطر كريميني

يحتوي هذا النوع من الفطر علي مجموعه مختلفة من السموم . فتناول كميات كبيرة من هذا الفطر كفيل بقتل الأنسان

اللوز

من المعروف أن اللوز من المكسرات الغنية بالبروتين والأحماض الدهنية، لكن تناوله على وجه الخصوص بصورته الخام الأولية قد يسبب التسمم لاحتوائه على كميات مرتفعة من السيانيد ،لذلك ينصح . بتناول اللوز محمصا بعد تعرضه للحرارة .

الفاصوليا

تحتوي على سموم تعرف باسم"فيتوهيمابلوتينين" لذلك ينصح بعدم تناولها قبل الطهي

الكرز

كثير من الأشخاص يبتلعون بذور الكرز عند تناوله لصغر حجمها لكن ذلك يسبب في تتناول جرعة زائدة من السيانيد القاتل في كل مرة

الفول السوداني

هو أحد أكثر الأسباب شيوعا لفرط الحساسية من الطعام، والذي قد يسبب الوفاة.

وينصح الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني بعدم تناوله وخاصة الأطفال.