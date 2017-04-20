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فيديو| عالم أزهري: لا يجوز للأرملة الخروج من المنزل إلا لضرورة

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فيديو| عالم أزهري: لا يجوز للأرملة الخروج من المنزل إلا لضرورة فيديو| عالم أزهري: لا يجوز للأرملة الخروج من المنزل إلا لضرورة

التحرير

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قال العالم الأزهري، إبراهيم رضا، إن دار الإفتاء أجازت للأرملة الخروج من المنزل للضرورة؛ وذلك في إجابته على سيدة تسأل، "أن والدها توفى منذ شهر ونصف، وأمها في فترة العدة، وهي امرأة مسنة، فهل يجوز لها الخروج من المنزل؟".

وذكر خلال تقديمة «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم اخميس، أن الزوجة غير مستحب أن تقيم في غير بيتها إلا للضرورة القصوى، موضحًا: «غير مستحب لها أنها تبيت خارج المنزل، وممكن أولادها يباتوا معاها، لكن مينفعش لو موظفة أطلب منها متنزلش الشغل وهي في شهور العدة».

وأشار إلى أن عدة المرأة الأرملة 4 أشهر وعشرة أيام، ولا بد من التجرد من كافة أدوات الزينة والذهب.

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التحرير

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