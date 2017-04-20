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وزير الدفاع الأمريكي لـ«صبحي»: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

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وزير الدفاع الأمريكي لـ«صبحي»: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب وزير الدفاع الأمريكي لـ«صبحي»: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

التحرير

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استقبل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له، بقاعدة شرق القاهرة الجوية، وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكوبري القبة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وعقد الجانبان، لقاءً تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتباحثا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في المجال العسكري، ودعم علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

"صبحي" أكد اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون العسكري مع أمريكا في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور للدفع قدمًا بجهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتوحيد الجهود الدولية الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب والتصدي لمخاطره وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، نوه وزير الدفاع الأمريكى بدعم بلاده للجهود التي تبذلها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتقديره للمساعي المصرية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما ودع القائد العام بتوديع وزير الدفاع الأمريكى عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى مصر.

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