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ضبط 55 طن فول "تدميس" غير صالح للاستهلاك في بورسعيد

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ضبط 55 طن فول "تدميس" غير صالح للاستهلاك في بورسعيد ضبط 55 طن فول "تدميس" غير صالح للاستهلاك في بورسعيد

مصراوي Masrawy

ضبط 55 طن فول تدميس غير صالح

بورسعيد - طارق الرفاعي:
ضبطت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، خلال حملة لها، 55 طن فول تدميس، غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة التموينية المشتركة للإدارة مع مباحث شرطة عن ضبط 55 طن و650 كيلو فول حصى مستورد "للتدميس" بمستودع شركة جملة بحي المناخ، غير صالح للاستعمال الآدمي لاحتوائه على حشرات ضارة بالصحة العامة، بالمخالفة للقانون 10 لسنة 66، وذلك قبل طرحها وتوزيعها على البدالين والجمعيات الاستهلاكية.

جرى تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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