ضبط 55 طن فول "تدميس" غير صالح للاستهلاك في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، خلال حملة لها، 55 طن فول تدميس، غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة التموينية المشتركة للإدارة مع مباحث شرطة التموين عن ضبط 55 طن و650 كيلو فول حصى مستورد "للتدميس" بمستودع شركة جملة بحي المناخ، غير صالح للاستعمال الآدمي لاحتوائه على حشرات ضارة بالصحة العامة، بالمخالفة للقانون 10 لسنة 66، وذلك قبل طرحها وتوزيعها على البدالين والجمعيات الاستهلاكية.

جرى تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.