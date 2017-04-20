السيطرة على حريق بمدرسة ثانوي في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، على حريق هائل نشب بالمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، بلاغًا من الرائد مجمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، بنشوب حريق بمدرسة الصنايع بنات صبري أبو علم بشبين الكوم.

وانتقلت 3 سيارات من الدفاع المدني، للسيطرة على الحريق الذي نشب بمقاعد خشبية بفناء المدرسة، وامتد إلى نوافذ عمارة سكنية مجاورة.

جرى السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.