بالصور.. توريد 27 طن قمح لشون وصوامع سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أن كمية الأقماح الموردة إلى الشون والصوامع بلغت 27 طن و871 كيلو جرام، بعد توريدها من المزارعين إلى شركة المطاحن بالبلينا وسوهاج.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه لا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك بقرى ومدن المحافظة، وأن هناك غرفة عمليات مشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلات تعيق توريد الأقماح خلال تلك الفترة.