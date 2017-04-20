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مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية يتفقدان لجان انتخابات "تلا – الشهداء"

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مصراوي Masrawy

لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (1)لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (1)

لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (2)لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (2)

لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (3)لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (3)

لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (4)لجان انتخابات تلا الشهداء بالمنوفية (4)

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد، اليوم الخميس، اللواء محمد مسعود مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، لجان الإعادة الانتخابية بدائرة مركزي الشهداء وتلا.

من جهته، أكد مدير أمن المنوفية، في تصريحات صحفية، أنهم يقفون على الحياد من جميع المرشحين، موضحًا أن الانتخابات تجرى بنزاهة وشفافية مطلقة.

كما تفقد مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، العمل بمركز شرطة تلا، موجهين بضبط النفس وحسن معاملة المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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