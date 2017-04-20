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وزير السياحة: حل أزمة المعتمرين بمطار القاهرة قبل انتهاء اليوم

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وزير السياحة: حل أزمة المعتمرين بمطار القاهرة قبل انتهاء اليوم وزير السياحة: حل أزمة المعتمرين بمطار القاهرة قبل انتهاء اليوم

مصراوي Masrawy

يحيى راشد وزير السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

وجه يحيى راشد - وزير السياحة، بتكوين لجنة أزمات بالتنسيق مع غرفة الشركات، لمواجهة أزمة المعتمرين التي نتجت عن تأخر عدد من رحلات الخطوط الجوية المتجهة إلى جدة والمدينة، ما أدى إلى تكدس المعتمرين المسافرين من القاهرة، وكذلك المعتمرين العائدين من مطار جدة.

وتواصل راشد، هاتفياً مع سمو الأمير سلطان بن سلمان - رئيس الهيئة العُليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، لبحث الأزمة.

ومن جانبه اتخذ بن سلمان، عدة إجراءات منها الاتصال بمسئول شركة الخطوط الجوية السعودية، والذي أكد أن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية سوف يصل إلى القاهرة خلال ساعات لحل الأزمة اليوم.

يُشار إلى أنه تم نقل جميع المسافرين المتواجدين بالفنادق إلى مطار القاهرة الدولي صالة ١، حيث تم الإعلان عن مغادرة ١٠ رحلات من القاهرة إلى جدة خلال الساعات المقبلة في إطار استعادة حركة طيران الخطوط السعودية لحالتها الطبيعية.

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مصراوي Masrawy

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