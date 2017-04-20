متعب ومؤمن يغيبان عن مران الأهلي

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واصل عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغيبه عن المران الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان متعب حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل مواجهة أسوان يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ22 بالدوري، بسبب معاناته من آلام في الركبة وتلقيه حقنة علاجية في الركبة.

وتغيب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، عن المران الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويأتي تغيب مؤمن زكريا، بسبب تأدية مناسك العمرة، بالأراضي السعودية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طنطا، والمقرر إقامتها يوم 24 من أبريل الجاري، على ستاد السلام، في إطار الجولة الـ 25، ببطولة الدوري الممتاز.