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مصر تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ28 رياضيًّا

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مصر تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ28 رياضيًّا مصر تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ28 رياضيًّا

التحرير

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تنطلق النسخة الرابعة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، في الفترة من 12 إلى 22 مايو المقبل، بمدينة باكو بأذربيجان، وتشارك ببعثة تتكون من 28 لاعبًا ولاعبة يمثلون 7 رياضات مختلفة.

يرأس البعثة الدكتور علاء جبر الأمين العام للجنة الأولمبية، ويرافقه الملحق الإعلامي جاسر رياض عضو اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى الإداريين حسن الحسيني، وخالد متولي ولميس غازي، ويتكون الجهاز الطبي من الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، والدكتور أحمد أبو الفضل.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية المشاركة في 7 رياضات، وهي: الكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، والرماية، والمصارعة، والووشو كونغ فو وألعاب القوى البارالمبية.

وتتكون بعثة الكاراتيه من 10 لاعبين وهم: زياد محمد، مالك جمعة، على الصاوى، محمد الكتبى، أحمد الأصفر، آية هشام، رضوى سيد، ياسمين حمدى، هدى نبيل وندى سيد، بالإضافة إلى محمد إبراهيم سالم وخالد فضل (مدربين).

وتتكون بعثة الملاكمة 6 ملاكمين هم: هشام عبد العال، إسلام أحمد، وليد سعيد، حسام بكر عابدين، عبد الرحمن عرابي، يسرى حافظ، بالإضافة إلى سعيد حسن المدير الفني، وأوليسيوس ديسباجين المدرب.

وتتكون بعثة رفع الأثقال من 6 رباعين هم: أحمد سعد، محمد إيهاب، أحمد عبد العزيز، شيماء خلف، دينا بركات، راوية حسن شعبان، بالإضافة إلى محمد موسى المدرب والقائم بأعمال الإدارة، ومحمد حسني المدرب.

وتشارك الرماية براميين هما أحمد قمر وعفاف الهدهد، ويرافقهما زكى عبد الله المدرب والقائم بأعمال الإدارة، وألسندرو نيكوترا المدرب.

وتشارك الووشو كونغ فو بلاعبين هما أحمد عمر وأيمن جلال، ويرافقهما المدرب خالد محجوب.

وتشارك ألعاب القوى البارالمبية بلاعب واحد هو مطاوع أبو الخير، ويرافقه أبو المكارم عبيد المدرب.

وتشارك المصارعة بلاعبة واحدة هي سمر حمزة، ويرافقها محمد طلبة المدرب.

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التحرير

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