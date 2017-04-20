إيناسيو يوضح حقيقة غضبه من عدم الظهور إعلاميًّا

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أعرب البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، عن ضيقه الشديد من تسريب بعض الأنباء التي تحدثت في الفترة الماضية عن غضبه من عدم الظهور إعلاميًّا عقب الفوز على طلائع الجيش.

وقال المدير الفني، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه لم يتحدث أو يبد غضبه، خصوصًا أن كل تركيزه هو تقديم عروض طيبة مع الفريق الأبيض في الوقت الجاري، ولكنه فوجئ بوجود بعض الأخطاء المغلوظة بخصوص تقييم بعض اللاعبين أو أحاديث جانبيه تذكر عنه.

واختتم المدير الفني بأنه سيقوم بالتحدث في الوقت المناسب، خصوصًا أنه تحدث عقب المباراة بشكل طبيعي للقنوات الفضائية ولا يفرق معه الحديث في المؤتمرات الصحفية.