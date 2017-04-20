الإعلان عن التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري الأبطال

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أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، عن تشكيلة الأسبوع للمسابقة، وذلك بعد انتهاء الدور ربع النهائي الذي تأهلت منه فرق ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي.

وعلى الرغم من توديع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وبروسيا دورتموند الألماني للبطولة، فقد ضمت التشكيلة الحارس الألماني للفريق الكتالوني "تير شتيجن" والمدافع الإسباني للفريق "جيرارد بيكيه"، بينما ضمت البولندي "ليفاندوفسكي" مهاجم البايرن، و الألماني "رويس" جناح بروسيا دورتموند.

ومن الفرق المتأهلة لنصف نهائي الأبطال، تم اختيار الظهير الأيمن البرازيلي "داني ألفيس" والظهير الأيسر البرازيلي "أليكس ساندرو" وقلب الدفاع الإيطالي "بونوتشي" من فريق يوفنتوس الإيطالي، ومن موناكو تم اختيار الجناح الفرنسي "ليمار" والمهاجم الفرنسي "مبابي"، كما ضمت الإسباني "ساؤول" لاعب وسط أتلتيكو مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وجاءت التشكيلة بالشكل التالي....

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ألفيس - بونوتشي - بيكيه - ساندرو

خط الوسط: ليمار - ساؤول - مبابي

خط الهجوم: رويس - ليفاندوفسكي - رونالدو