5 فنانات تلقين عروض «زواج» مفاجئة.. آخرهن نجمة مسرح مصر

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الزواج حلم كل فتاة أيًّا كان مجال عملها وغالبًا ما تلقى عروض الزواج الغريبة والرومانسية استحسان العروس، فما بالنا بعروض الزواج المفاجئة وإن كانت مقدمة لنجمات يعرفهن القاصى والدانى فى الوسط الفنى، مما يسلط الأضواء عليهن وعلى اختياراتهن لشريك الحياة، "التحرير - لايف" ترصد أبرز عروض الزواج المفاجئة التى تلقتها العديد من النجمات فى التقرير التالى..

1- نجلاء بدر

اقتحم محمد عفيفي رئيس إحدى الوكالات الإعلانية استوديو برنامج "بوضوح" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ليقدم "الشبكة" لضيفته الفنانة نجلاء بدر وسط سعادة جميع من بالاستوديو، ومن شدة مفاجأة نجلاء طلبت من الليثي إيقاف التصوير، لكنه أصر على إكمال التصوير وإذاعة طلب الزواج بالكواليس.

2- إسراء عبد الفتاح

عرض الفنان حمدي الميرغني طلب الزواج على زميلته بمسرح مصر الفنانة إسراء عبد الفتاح بالتخطيط مع صديقاتها، بعد أن أثيرت العديد من الشائعات حول طبيعة علاقتهما، ونشر الميرغنى الصورة التي ترصد تلك اللحظة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلّق عليها قائلاً: "تتجوزيني؟"، وبالمثل تداولت إسراء صورة أخرى وردت على عرضه من خلالها قائلة: "موافقة".

3- مريم سعيد

أعلنت الإعلامية مريم سعيد عن خطبتها من شاب أمريكي ذى أصول مغربية يُدعى كريم ظريف، أثناء حوارها مع الإعلامي باسل الزارو من خلال برنامج "ET بالعربى"، وصرّحت بأنه كل ما لديها بعد عائلتها وأنه الشخص الذي اختارته كي تكمل معه حياتها، وأشارت إلى أن كريم تقدم لخطبتها من عائلتها وهي لم تكن موجودة بسبب انشغالها بتصوير برنامجها، وفي ظل حديثها مع باسل فاجأها كريم بخاتم الخطبة، وقال: "معي خاتمك وسأضعه في إصبعها لأول مرة"، وعبّرت مريم عن دهشتها وتقدمت له بالشكر، إلا ان الخطبة لم تكتمل حيث أعلنا مؤخرًا ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

4 - بريجيت ياغي

فوجئت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي بعرض زواج رومانسي من قبل حبيبها رامي العقل، والذي صنع لها قلبًا أحمر كبيرًا على الأرض زُيِّن بالشموع، بالإضافة لإحضاره قالب حلوى وضع عليه خاتم الزواج وكتب عليه"?Will you marry me".

5- ديانا كرزون

فاجأ رجل أعمال الفنانة ديانا كرزون بإحدى حفلاتها بعدما انحنى أمامها على ركبتيه، وقدم لها خاتمًا من الألماس

وساد الصمت على الحاضرين بالحفل، لتعلو فجأة أصوات الزغاريد في المكان، ولم تعط ديانا له جوابًا صريحًا إذ ردت قائلة: "ربنا يجيب اللى فيه الخير".