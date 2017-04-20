استرداد 15 فدان أملاك دولة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استردت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، في حملة مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز بلاط، 15 فدانًا من أملاك الدولة تعدّى عليها أحد المزارعين.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد إزالة تعديات بالزراعة على 15 فدانًا من أملاك الدولة بمركز بلاط.

كما نفّذت قوات الأمن، في حملة مشتركة مع مصلحة الري ورئاسة مركز الداخلة، قرارَين صادرين إدارة المياه الجوفية، لردم بئرين جوفيين بدون ترخيص، وهدم منشأة مخالفة بمركز الداخلة.

تحررت المحاضر اللازمة للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.