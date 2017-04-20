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أمن الوادي الجديد يغلق معرضًا تجاريًا دون ترخيص بالخارجة

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أمن الوادي الجديد يغلق معرضًا تجاريًا دون ترخيص بالخارجة أمن الوادي الجديد يغلق معرضًا تجاريًا دون ترخيص بالخارجة

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أغلقت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، في حملة مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة معرضًا تجاريًا دون ترخيص.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد غلق معرض تجاري لمزاولة النشاط دون ترخيص.

وشدد مدير الأمن على استمرار حملات تنفيذ قرارات الغلق الإداري للمنشآت والمعارض التجارية، التي تعمل دون تراخيص، لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

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