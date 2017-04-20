الطيران المدني: وصول مسئولين سعوديين لحل أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أعلن باسم عبد الكريم - المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أن شريف فتحي - وزير الطيران المدني على اتصال وتنسيق دائم مع سليمان بن عبد الله الحمدان - وزير النقل السعودي، لحل أزمة معتمري الخطوط السعودية العالقين بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف عبد الكريم، أن وزير النقل السعودي، أوفد رئيس سلطة الطيران المدني السعودي للقاهرة، بالإضافة إلى إيفاد رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، والمتوقع وصولهما القاهرة اليوم للعمل على حل الأزمة سوياً مع مسؤولي المطار .

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أن هناك تنسيقًا بين الجانبين المصري والسعودي، في جميع المجالات وكلاهما يعملان على تسهيل مهمة سفر الركاب .