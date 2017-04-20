أخبار عاجلة

5 فنانات تلقين عروض «زواج» مفاجئة.. آخرهن نجمة مسرح مصر -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 20 إبريل 2017 -
أهالي الجمالية بأسيوط يروون لـ"مصراوي" تفاصيل حرائق منازلهم -
استرداد 15 فدان أملاك دولة بالوادي الجديد -
أمن الوادي الجديد يغلق معرضًا تجاريًا دون ترخيص بالخارجة -
"اختبار القمح والشعير".. طريقة الفراعنة لتحديد نوع الجنين.. "صور" -
الطيران المدني: وصول مسئولين سعوديين لحل أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة -
ملاعب ONsport - تحليل لمباريات النصف الثاني من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا -
ملاعب ONsport - حوار مع ك. هشام يكن نجم الزمالك السابق ورؤيته لأزمة الزمالك الحالية -
ملاعب ONsport - لقاء مع محمد محمد الحماحمي حول فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الطيران المدني: وصول مسئولين سعوديين لحل أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة

Google+ Print
الطيران المدني: وصول مسئولين سعوديين لحل أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة الطيران المدني: وصول مسئولين سعوديين لحل أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

أعلن باسم عبد الكريم - المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أن شريف فتحي - وزير الطيران المدني على اتصال وتنسيق دائم مع سليمان بن عبد الله الحمدان - وزير النقل السعودي، لحل أزمة معتمري الخطوط العالقين بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف عبد الكريم، أن وزير النقل السعودي، أوفد رئيس سلطة الطيران المدني السعودي للقاهرة، بالإضافة إلى إيفاد رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، والمتوقع وصولهما القاهرة اليوم للعمل على حل الأزمة سوياً مع مسؤولي المطار .

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أن هناك تنسيقًا بين الجانبين المصري والسعودي، في جميع المجالات وكلاهما يعملان على تسهيل مهمة سفر الركاب .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصورة.. السعودية توجه صدمة جديدة للوافدين وتصدر قرار بمنعهم من العمل في هذه الأماكن

بالصورة.. السعودية توجه صدمة جديدة للوافدين وتصدر قرار بمنعهم من العمل في هذه الأماكن

أزمة تواجه المصريين من مخالفي ''بصمة الحج'' بالسعودية ومطالبات بتدخل الحكومة

أزمة تواجه المصريين من مخالفي ''بصمة الحج'' بالسعودية ومطالبات بتدخل الحكومة

أثارت الجدل بسبب «باسم يوسف» وأغضبت جمهور السعودية| معلومات عن أصغر مذيعة

أثارت الجدل بسبب «باسم يوسف» وأغضبت جمهور السعودية| معلومات عن أصغر مذيعة

السعودية تهنيء أردوغان بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السعودية تهنيء أردوغان بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية