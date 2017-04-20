رئيس الوزراء يناقش سبل حل مشكلات مصنعي الحديد بالموانئ

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة مقترحات تطوير صناعة الحديد والصلب، وإيجاد حلول عملية للمشكلات والمعوقات التي قد تواجهها، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتجارة والصناعة، والنقل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأكد "إسماعيل"، اليوم الخميس، اهتمام الحكومة بملف الصناعة، ودراسة سبل تطويرها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد أهم العناصر التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، لافتا بأن قطاع الحديد والصلب له دور كبير في توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف خطط التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحل مشكلات مصنعي الحديد بالموانئ، وخفض فترات الانتظار، وزيادة حجم الإنتاج بما يلبي متطلبات السوق المحلي، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لتشجيع ودعم الصناعة المحلية.