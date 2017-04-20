أخبار عاجلة

5 فنانات تلقين عروض «زواج» مفاجئة.. آخرهن نجمة مسرح مصر -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 20 إبريل 2017 -
أهالي الجمالية بأسيوط يروون لـ"مصراوي" تفاصيل حرائق منازلهم -
استرداد 15 فدان أملاك دولة بالوادي الجديد -
أمن الوادي الجديد يغلق معرضًا تجاريًا دون ترخيص بالخارجة -
"اختبار القمح والشعير".. طريقة الفراعنة لتحديد نوع الجنين.. "صور" -
الطيران المدني: وصول مسئولين سعوديين لحل أزمة المعتمرين العالقين بمطار القاهرة -
ملاعب ONsport - تحليل لمباريات النصف الثاني من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا -
ملاعب ONsport - حوار مع ك. هشام يكن نجم الزمالك السابق ورؤيته لأزمة الزمالك الحالية -
ملاعب ONsport - لقاء مع محمد محمد الحماحمي حول فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| التعليم العالي: نظام «البعثات» يخدم الدول الآخرى وليس مصر

Google+ Print
فيديو| التعليم العالي: نظام «البعثات» يخدم الدول الآخرى وليس مصر فيديو| التعليم العالي: نظام «البعثات» يخدم الدول الآخرى وليس مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة لم تستفد من الطلاب المبعثين للخارج الفترة الماضية، موضحًا أن نظام البعثات كان يخدم الدول الأخرى ويدعمها وليس ، وأشار إلى أن هذا خطأ غريب وقعت فيه الدولة ولم تنتبه له أو يكون هناك توجه واضح لخدمة تخصص بعينه.

وأضاف في لقاء خاص بقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدولة منذ عهد الخديو محمد علي وهي تجني ثمار ابتعاث الطلاب للخارج حتى يومنا هذا، غير أن الطلاب يتواصلون من الجهات الخارجية التي ترسل لهم، ثم يكونوا داعمين لتلك الجهات ولا نستفاد بهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
5 فنانات تلقين عروض «زواج» مفاجئة.. آخرهن نجمة مسرح مصر

5 فنانات تلقين عروض «زواج» مفاجئة.. آخرهن نجمة مسرح مصر

أهالي الجمالية بأسيوط يروون لـ"مصراوي" تفاصيل حرائق منازلهم

أهالي الجمالية بأسيوط يروون لـ"مصراوي" تفاصيل حرائق منازلهم

هل تؤثر الخلافات السياسية بين مصر والسودان على العلاقات الاقتصادية؟

هل تؤثر الخلافات السياسية بين مصر والسودان على العلاقات الاقتصادية؟

فيديو| التعليم العالي: نظام «البعثات» يخدم الدول الآخرى وليس مصر

فيديو| التعليم العالي: نظام «البعثات» يخدم الدول الآخرى وليس مصر