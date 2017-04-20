فيديو| التعليم العالي: نظام «البعثات» يخدم الدول الآخرى وليس مصر

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة لم تستفد من الطلاب المبعثين للخارج الفترة الماضية، موضحًا أن نظام البعثات كان يخدم الدول الأخرى ويدعمها وليس مصر، وأشار إلى أن هذا خطأ غريب وقعت فيه الدولة ولم تنتبه له أو يكون هناك توجه واضح لخدمة تخصص بعينه.

وأضاف في لقاء خاص بقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدولة منذ عهد الخديو محمد علي وهي تجني ثمار ابتعاث الطلاب للخارج حتى يومنا هذا، غير أن الطلاب يتواصلون من الجهات الخارجية التي ترسل لهم، ثم يكونوا داعمين لتلك الجهات ولا نستفاد بهم.