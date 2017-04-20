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«نيويورك تايمز»: هجوم سانت كاترين يهدد جهود إحياء السياحة

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«نيويورك تايمز»: هجوم سانت كاترين يهدد جهود إحياء السياحة «نيويورك تايمز»: هجوم سانت كاترين يهدد جهود إحياء السياحة

التحرير

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اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الهجوم على كمين بالقرب من دير سانت كاترين، يهدد جهود إحياء السياحة.

ونقلت الصحيفة عن "زاك جولد"، الخبير المتخصص في شؤون سيناء بالمجلس الأطلسي، قوله إن "الهجوم يوضح أن داعش نجح في التوغل إلى أعماق جنوب سيناء بدرجة تفوق جميع التوقعات"، مضيفا: "نجاح التنظيم يساعده في حربه الاقتصادية على البلاد".

«نيويورك تايمز» أشارت إلى أن الهجوم رغم ضعفه مقارنة بهجمات أخرى، فإنه يعتبر تطورا نوعيا وأمرا نادرا في جنوب سيناء، لافتة إلى أنه جاء بعد 9 أيام فقط من الهجوم على كنيستي طنطا والإسكندرية.

ونوهت الصحيفة بأن الهجوم يأتي مع قرب زيارة البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، يوم 28 أبريل الجاري. 

وأَضافت الصحيفة أن دير سانت كاترين، يمتلئ بالسياح الذين يوجدون في المنتجعات القريبة المطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه جزء من الكنيسة الأرثوذكسية التي تحصل على نصيب الأسد من الهجمات التي ينفذها تنظيم داعش الإرهابي ضد المسيحيين منذ ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن الهجوم ليس الأول في الجنوب، فقد استهدف انتحاري حافلة في طابا الواقعة على الحدود مع إسرائيل في 2014، مما أسفر عن مقتل 3 سياح كوريين جنوبيين ومعهم سائق الحافلة، فضلا عن استهداف داعش للطائرة الروسية التي أقلعت من مطار شرم الشيخ في 2015، وأسفرت عن مقتل جميع ركابها.

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التحرير

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