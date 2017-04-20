26 أبريل| استئناف إعادة محاكمة قيادات الإخوان في قضية مكتب الإرشاد

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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة الأربعاء المقبل، 26 أبريل، لاستئناف جلسات إعادة محاكمة 13 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أبرزهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر في قضية "مكتب الإرشاد" والمتهمان فيها بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم، بضاحية المقطم، إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.

وقال المستشار سري الجمل، رئيس محكمة الاستئناف، إن قرار استئناف جلسات محاكمة المتهمين بعد أن تم الحكم برفض دعوى القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، عصام العريان ومحمد البلتاجي، التي طالبا فيها برد الدائرة (11) بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض -في شهر يناير الماضي- بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم، حيث شمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليهم في القضية؛ إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد سبق وأصدرت حكما -في شهر فبراير2015- بمعاقبة أعضاء الجماعة الإرهابية، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم درويش، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، بالإعدام شنقًا.

وتضمن حكم الجنايات معاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، وهم "محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، ومحمد سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، والسيد محمود إبراهيم، وحسام أبو بكر الصديق، وأحمد محمود شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي خليل".