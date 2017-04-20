البورصة تخسر 280 مليون جنيه في ختام التعاملات

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أغلقت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، و خسر رأسمالها السوقي نحو 280 مليون جنيه.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 81.4 مليون جنيه و37.7 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 119.22 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " بنسبة طفيفة 0.08% ليصل إلى مستوى 12905.85 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 591 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفع بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1366.57 نقطة.