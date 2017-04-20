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فيديو| شبانة: «مرتضى تسبب في هروب الجمهور من متابعة الكرة المصرية»

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فيديو| شبانة: «مرتضى تسبب في هروب الجمهور من متابعة الكرة المصرية» فيديو| شبانة: «مرتضى تسبب في هروب الجمهور من متابعة الكرة المصرية»

التحرير

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قال الناقد الرياضي محمد شبانة، إن متابعة الكرة العالمية أصبحت ظاهرة في الشارع المصري، مشيرًا إلى أنه قام بمناقشة بعض الجماهير، ووجد لديهم سخط وغضب شديد من الكرة المصرية.

وأضاف «شبانة»، خلال حلقة الخميس من برنامج «من الآخر» الذي يقدمه عبر إذاعة «نغم FM»، أن متابعة المباريات العالمية تحدث حاليًا هروبًا من الكرة المصرية، بسبب ملل الجمهور من الأزمات المتتالية في الكرة المحلية، وليس حبًا في نجوم بحجم ميسي ورونالدو ونيمار فقط.

وتابع، أن مباراة الزمالك وطلائع الجيش كانت تُلعب بالأمس، لكن الجمهور فضل مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس بتفاعل كبير.

واختتم، أن اهتمام المصريين بالكرة المحلية أصبح يقل تدريجيًا بسبب المشكلات المتتالية، متساءلًا «نجم كبير زي حازم إمام اللي يعتبر رمز كبير للكرة المصرية، تم إهانته على شاشات التليفزيون من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كلام صعب جدًا يبقى مقبول عند الجمهور المصري».

 

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التحرير

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