"حبيب" يسلّم الأم المثالية في بني سويف شيكًا بـ50 ألف جنيه

بني سويف ــ أحمد كامل:

سلّم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه، إلى عائشة صادق عبدالجواد، الأم المثالية على مستوى محافظة بني سويف، مقدمه من رئاسة الجمهورية.

وهنأ محافظ بني سويف الأم المثالية للمحافظة لهذا العام بالإنابة عن الرئيس السيسي، الذي سبق وكرّم الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بحضور العديد من المسئولين والوزراء في 21 مارس الماضي.