بالصور .. محافظ القليوبية يكرم الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد، اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها مدرسة طوخ الخاصة، بالتنسيق مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم، للاحتفال بيوم الوفاء، لتكريم الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حضر الاحتفال، الدكتور محمد عطية الفيومي، واللواء مصطفى كمال الدين حسين، ورشاد شكري، أعضاء مجلس النواب.

بدأ، الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم، ثم فقرات شعرية، وغنائية دينية، ووطنية، نالت إعجاب جميع الحضور، منها قصيدة بعنوان: "انتصارنا ودعاء مولاي"، وأغنية بعنوان: "ثورة شهيد"، قدمها طلبة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقام، عشماوي، بتوزيع الهدايا على أبناء الشهداء والأطفال الأيتام، معبرًا عن سعادته الكبيرة للمشاركة في الاحتفالية، كما تقدّم بالشكر لكل الجهات التي اشتركت في تنظيم الحفل.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتكامل مع المواد العلمية، لتُسهم في تنمية مدارك الطلاب، واتساع الأفق لديهم، واكتمال شخصياتهم في المستقبل، بصفتهم الأمل المنشود الذي تتطلع إليه بلادهم.