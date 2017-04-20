بالصور.. "الغضبان" يفتتح المؤتمر الدولي الثالث لـ"تمريض بورسعيد"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض، تحت شعار "الابتكارات والممارسات المبنية على الأدلة في مجال التمريض"، بالتعاون بين جامعة بورسعيد وجامعة نيو مكسيكو الأمريكية، ومعهد سيبرس الدولي، والمركز الدولى للبحوث الأكاديمية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة.

وأكد "الغضبان" أن المحافظة تمتلك مجموعة من المستشفيات على أعلى مستوى، ما جعلها مؤهلة لتكون المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشددًا على ضرورة وجود متخصصين في مجال الطب النفسي والاجتماعي لاستقبال المريض منذ دخوله المستشفي لبث روح الاطمئنان لديه.

شارك بالمؤتمر الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أمل صبحي، عميد كلية التمريض، ولفيف من أعضاء هيئة التمريض بالمحافظة.