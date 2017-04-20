أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

منذ بدء موسم التوريد.. مطاحن أسوان تستقبل 970 طن قمح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسليم القمح فى المطاحنتسليم القمح فى المطاحن

حصاد القمح 2حصاد القمح 2

حصاد القمححصاد القمح

محصول القمحمحصول القمح

أسوان - إيهاب عمران:

استقبلت مطاحن العليا بأسوان، 970 طنًا و 470 كيلو من القمح المورد حتى الآن منذ بداية موسم توريد القمح.

من جانبه، قال المهندس سعود أحمد خليل مدير عام مطاحن مصر العليا بأسوان، في تصريحات صحفية: "إن الكميات الموردة من القمح، شملت مطاحن أسوان وإدفو وكم أمبو، مشيرًا الى أنه جرى تجهيز مطاحن أسوان بسعة تخزينية تصل إلى 6 آلاف طن، ومطاحن إدفو بسعة تخزينية تصل إلى 25 ألف طن، ومطاحن كوم أمبو بسعة 5 آلاف طن، فضلاً عن بعض الخلايا والشون الزراعية التي تستقبل في المقابل توريدات المزارعين بمركز إدفو.

وأوضح خليل أن إجمالي المساحات المنزرعة هذا العام والتي يجرى توريد محصول القمح بها تصل إلى 53 ألف فدان من القمح.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، حددت هذا العام سعر توريد أردب القمح نسبة نقاوة 23.5 درجة بـ 575 جنيهًا، والأردب نقاوة 21 درجة بـ 555 جنيهًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

"هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا

وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا