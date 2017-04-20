منذ بدء موسم التوريد.. مطاحن أسوان تستقبل 970 طن قمح

أسوان - إيهاب عمران:

استقبلت مطاحن مصر العليا بأسوان، 970 طنًا و 470 كيلو من القمح المورد حتى الآن منذ بداية موسم توريد القمح.

من جانبه، قال المهندس سعود أحمد خليل مدير عام مطاحن مصر العليا بأسوان، في تصريحات صحفية: "إن الكميات الموردة من القمح، شملت مطاحن أسوان وإدفو وكم أمبو، مشيرًا الى أنه جرى تجهيز مطاحن أسوان بسعة تخزينية تصل إلى 6 آلاف طن، ومطاحن إدفو بسعة تخزينية تصل إلى 25 ألف طن، ومطاحن كوم أمبو بسعة 5 آلاف طن، فضلاً عن بعض الخلايا والشون الزراعية التي تستقبل في المقابل توريدات المزارعين بمركز إدفو.

وأوضح خليل أن إجمالي المساحات المنزرعة هذا العام والتي يجرى توريد محصول القمح بها تصل إلى 53 ألف فدان من القمح.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، حددت هذا العام سعر توريد أردب القمح نسبة نقاوة 23.5 درجة بـ 575 جنيهًا، والأردب نقاوة 21 درجة بـ 555 جنيهًا.