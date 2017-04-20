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ضبط 210 أقراص مخدرة و110 قطع حشيش بحوزة 11 شخصًا بالوادي الجديد

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ضبط 210 أقراص مخدرة و110 قطع حشيش بحوزة 11 شخصًا بالوادي الجديد ضبط 210 أقراص مخدرة و110 قطع حشيش بحوزة 11 شخصًا بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لامن الوا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، 11 شخصًا بحوزتهم 210 أقراص مخدرة، و110 قطع حشيش، و5 قطع سلاح أبيض، وفرد "روسي" محلي الصنع.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العقيد إيهاب شمس، رئيس وحدة مباحث الخارجة، بضبط كميات كبيرة من الحشيش، والأقراص المخدرة بإجمالي 320 قطعة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ونارية، في حملة مكبرة بمركز الخارجة وقراه.

حُرر بالوقائع المحاضر أرقام "1959، 1958، 2078، 2161، 2163،2169، 2127،2314،2196،2162" جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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