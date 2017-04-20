ضبط 24 ألف عبوة سجائر "مجهولة المصدر" بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية سجائر مجهولة المصدر، ومقلدة للماركات العالمية، ونصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

وتلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الرحيم الدربي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد ضبط 48 كرتونة سجائر بها 50 "قاروصة" سجائر، بإجمالي 24 ألف عبوة سجائر ماركة "كليوباترا، روزمان" مجهولة المصدر، ومقلدة داخل أحد المحلات التجارية بمدينة الخارجة.

كما ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الداخلة، بقيادة الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث القسم، سيارة نقل محمّلة بـ10 أجولة دقيق مدعم بقرية القلمون بمركز الداخلة قبل بيعه بالسوق السوداء.

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضرين رقم 2195 جنح قسم الخارجة، و836 جنح قسم شرطة الداخلة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.