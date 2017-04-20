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«شيفروليه» تقفز للمستقبل بمفهوم اختباري جديد للسيارات الـ«SUV»

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«شيفروليه» تقفز للمستقبل بمفهوم اختباري جديد للسيارات الـ«SUV» «شيفروليه» تقفز للمستقبل بمفهوم اختباري جديد للسيارات الـ«SUV»

التحرير

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كشفت شركة "شيفروليه" الأمريكية عن مفهوم اختبارى جديد لسياراتها الرياضية "كروس أوفر"، خلال معرض شنغهاى الدولى للسيارات.

وبحسب مجلة "موتورأوثوريتي"، فإن الشركة الأمريكية عرضت المفهوم الاختبارى باسم "FNR – X"، والذى استمد شكله الخارجي من مفهوم "FNR" الشهير لميتسوبيشي، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه سيكون امتدادًا لخطوط إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV".

ويحمل المفهوم الجديد شعار "اكتشاف طرق جديدة" لشركة شيفروليه، والذى يتعلق بالكشف عن تصميمات جديدة وتكنولوجيا مغايرة للمعتادة في سياراتها.

واختارت "شيفروليه" الكشف عن المفهوم الاختبارى "FNR -X" خلال معرض شنغهاى، لاسيما وأن الشريكة التقنية في إظهاره هى شركة "SAIC" الصينية العملاقة.

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التحرير

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