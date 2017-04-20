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المعتمرون العالقون بمطار القاهره يناشدون الرئيس التدخل لحل أزمتهم

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المعتمرون العالقون بمطار القاهره يناشدون الرئيس التدخل لحل أزمتهم المعتمرون العالقون بمطار القاهره يناشدون الرئيس التدخل لحل أزمتهم

مصراوي Masrawy

ازمة المعتمرين

كتب - طه عبيد

أبدى العشرات من المعتمرين غضبهم من تأخر اقلاع رحلات الخطوط السعوديه بمطار القاهرة الدولي الْيَوْمَ الخميس لاكثر من 14 ساعة بالمطار، بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الخطوط علي مدار الأربعة أيام الماضية، وناشد المعتمرون العالقون بالمطار خلال تجمهرهم الغاضب الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل لحل أزمتهم ، وارتفعت الهتافات داخل الصالة بعد تجاهل مطالبهم ، وعدم تواجد ايا من مسؤولى قطاع الطيران المدني .

في سياق متصل نشبت مشادات كلامية بين العاملين بالخطوط السعودية والمعتمرين ، بسبب عدم قيام اي رحلة حتي الان من مبني الركاب 1 ، بعد نقل الرحلات الإضافية للخطوط السعودية للمبني 1 لتقليل التكدس بالمبني الجديد .

وعلمت مصراوى ان وزير السياحة توجه لمطار القاهره لبحث ازمة المعتمرين العالقين و محاولة ايجاد حلول لأزمتهم المستمره منذ اربعة ايام.

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