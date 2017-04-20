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القوات المسلحة: إحباط محاولات تهريب الأموال للإرهابيين بسيناء

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القوات المسلحة: إحباط محاولات تهريب الأموال للإرهابيين بسيناء القوات المسلحة: إحباط محاولات تهريب الأموال للإرهابيين بسيناء

التحرير

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أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى واصلت اليوم الخميس، توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء، ما أسفر عن القضاء على فردين تكفيريين وإصابة 3 آخرين، كما تم ضبط 3 أفراد متورطين فى دعم العناصر الإرهابية.

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وأضاف الرفاعي: "كما تمكنت عناصر التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط عربتين محملين بكميات كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة كانت فى طريقها إلى العناصر الإرهابية، وفى إطار الحد من دعم العناصر الإرهابية، تمكنت عناصر تأمين الجيش الثالث الميدانى من إحباط محاولتي تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى سيناء لتمويل العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها".

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وأكد المتحدث الرسمي، أن قوات الجيش الثالث الميدانى تقوم حاليًا باتخاذ إجراءات أمنية مشددة على منطقة سانت كاترين، وباقى المزارات السياحية بجنوب سيناء بالتعاون مع الشرطة المدنية.

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التحرير

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