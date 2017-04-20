الرئيس الفرنسي يمنح محلب وسام الاستحقاق الوطني

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منح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي، تقديرًا لدوره في تدعيم العلاقات المصرية الفرنسية ، خاصة خلال رئاسته لمجلس الوزراء وحتى الآن.

وقد أشاد السفير الفرنسى لدى مصر أندريه باران خلال الحفل، الذي أقيم بالسفارة الفرنسية بالقاهرة وحضره عدد من كبار رجال الدولة بهذه المناسبة، بالدور الوطني للمهندس إبراهيم محلب وإسهاماته في تطوير قطاع التشييد والبناء في مصر في جميع المناصب التي تقلَّدها.

وقال السفير الفرنسي: "إن أبرز محطات المهندس إبراهيم محلب، رئاسته لشركة المقاولون العرب لمدة 11 عامًا انتهت في عام 2012، ثمَّ توليه حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق في عهد المستشارعدلي منصورالرئيس السابق، بدايةً من يوليو 2013 حتي فبراير 2014، ثمَّ تكليفه بتولي رئاسة الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى سبتمبر 2015 وعلي مدى 18 شهرا على رأس الحكومة كانت المهمة هائلة والتحديات جسيمة، والمسئوليات ضخمة، ولكنه استطاع مواجهتها بشجاعة وإصرار، وتواجد فى كل الجبهات، وفى ظل حكومته تمت عملية الانتقال السياسى موضع التنفيذ "انتخاب رئيس جمهورية ،والمجالس التشريعية، وتم وضع المبادئ والأسس للانتعاش الاقتصادى بالتحضير للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ"، كما استعادت مصر أخيرًا مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل الزيارات الخارجية للرئيس السيسي وتلك التى قام بها محلب فى الشرق الأوسط والولايات المتحدة وفرنسا ، ولخبراته الواسعة فى اقتحام المشاكل وبعد انقضاء مدته بالوزارة كلفه الرئيس السيسي بمنصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية من أجل استكمال المشروعات الكبرى، التى انطلقت فى فترة رئاسته، وما زالت جهوده التى بدأها منذ 40 عامًا يواصل خلالها خدمة بلاده بنفس الحب والتفانى".

من جانبه أعرب محلب عن سعادته بهذا التكريم، ووجه الشكر إلى الرئيس فرانسوا أولاند الرئيس الفرنسى ،و السفير أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة ،وقال إن هذا التكريم يعكس مدى التعاون والصداقة والشراكة بين مصر وفرنسا، وقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى العديد من المجالات على مدى قرنين، وأيضًا علاقة الشعبين بعضهما البعض، فالشعب الفرنسى محب لمصر والمصرين فهناك كتاب فرنسى باسم وصف مصر يسرد تاريخنا الفرعونى، ومن الأمثلة الأكثر تأثيراً فى التعاون بين البلدين مشاركة المهندس الفرنسى ديليسبس فى حفر قناة السويس، و تأثير الهندسة المعمارية، والعمارة الفرنسية فى تراثنا المصرى، وحالياً هناك تعاون فى مشروع مترو الأنفاق، وعلى المستوى الأمنى تم تسليم مصر طائرات من طراز "رافال" .

وقال محلب: حبى للغة الفرنسية دفعنى لتعلمها للتعامل مع العديد من المهندسين والسياسيين الفرنسيين وأتشرف بكونى عضو المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى وعضوًا بمجلس أمناء الجامعة الفرنسية ،حتى الآن وفى نهاية كلمته أكد أن الصداقة هى الباقية، ولابد من بذل الجهد والعرق من أجل تقدم الشعوب والدول.