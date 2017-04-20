العثور على جثة طفل داخل جوال بمواسير الصرف الصحي بالدقهلية

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عثر عامل بمحطة الري والصرف بقرية مصر الجديدة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على جثة طفل حديث الولادة داخل جوال بلاستيك، وذلك أثناء قيامه بتنظيف مواسير المحطة.

وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 7 أيام، والجثة بها كدمات بالصدر من الناحية اليسرى، وسحجة بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى المنزلة المركزي.

وبسؤال المبلغ، قرر أنه حال انتشال الجوال باستخدام الشوكة الحديدية حدثت الإصابات المشار إليها، وأفاد تقرير مفتش الصحة، بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.