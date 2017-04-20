السيسي: حريصون على تقدم واستقرار السودان

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نقل سامح شكري وزير الخارجية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس السوداني عمر البشير، وتقديره للسودان قيادة وحكومة وشعبا، وحرصه الدائم على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا للسودان دوام التقدم والنمو والازدهار والأمن والاستقرار.

جاء ذلك في رسالة شفهية نقلها وزير الخارجية، للرئيس السوداني خلال لقائهما اليوم الخميس، ببيت الضيافة بالخرطوم، على هامش اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين مصر والسودان.

ومن جانبه، قدم الرئيس السوداني تعازيه لمصر في ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة، مؤكدًا دعم بلاده ومساندته لمصر في حربها على الإرهاب، ومواجهة الجماعات المتطرفة، وحرصه على ترقية وتطوير العلاقات بين البلدين.