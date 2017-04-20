صوت أمريكا: زيارة «ماتيس» للقاهرة استمرار لدفء العلاقات بين البلدين

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أشارت إذاعة "صوت أمريكا"، إلى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" للقاهرة، اليوم الخميس، استمرار لدفء العلاقات بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب سدة الحكم، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للولايات المتحدة.

ونقلت الإذاعة عن الأستاذ بجامعة كاليفورنيا "جيمس جيلفين" قوله إن "سياسات ترامب تعتمد على القضاء على كل إرث أوباما"، مضيفا "بمعنى آخر، ينظر ترامب إلى ما فعله أوباما، ولسان حاله يقول: سأفعل شيئا مختلفا تمامًا."

الإذاعة الأمريكية رأت أن وزير الدفاع الأمريكي سيعطي دفعة معنوية لمصر في حربها ضد الإرهاب المستمرة منذ سنوات وخاصة في شبه جزيرة سيناء، في الوقت الذي امتدت فيه لتشمل مناطق أخرى كما حدث في الهجوم على كنيستي طنطا والإسكندرية في "أحد السعف".



من جانبه قال بريان كوتيوليس، كبير الزملاء للأمن القومي في مركز التقدم الأمريكي في تصريحات لـ "صوت أمريكا": "يبدو أن هذه التهديدات في ازدياد مضطرد، والشيء الأول هو أن تعيد الأمن والنظام في الداخل."

وأوضح "كوتيوليس"، أن وزير الدفاع الأمريكي وآخرين في إدارة ترامب ينبغي عليهم التعويل على حلفاء أمثال المملكة العربية السعودية ومصر؛ لضمان أن جهود هؤلاء الشركاء على الأرض في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا لن تسهم في "زيادة تمزق هذه البلدان"، وأنها تقود بدلاً من ذلك إلى "عزل الجماعات الإرهابية والمتطرفة مع تعزيز القوة في تلك الدول."

من ناحية ليبيا، أيدت واشنطن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، كما شنت غارات جوية ضد مسلحي داعش، وهو ما فعلته مصر أيضا، لكن بتدعم اللواء خليفة حفتر.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه قوله "أمل أن يكون الملف الليبي على طاولة مناقشات ماتيس في القاهرة"ـ مشيرا إلى أن الليبيين لن يسحوا لداعش باستعادة السيطرة هناك.

وأشار كوتيوليس، إلى أن دعم القاهرة لـ"حفتر" يمثل "مشكلة كبرى" من الممكن أن تتسبب في زيادة الانقسام الليبي، لكنه أردف بأن القضية تحتاج إلى وسيط من خارج وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بدلاً من ماتيس.

ولفت إلى أنها "تحتاج إلى شخص يفكر باستراتيجية أوسع في ليبيا والشرق الأوسط، والقلق الذي يساورني هنا هو أنني لم أرَ هذا الشخص بعد داخل إدارة ترامب."

صوت أمريكا لفتت إلى أن هناك بعض الخلافات الجوهرية بين القاهرة وواشنطن، تتمثل في العلاقة مع روسيا، حيث انتشرت تقارير مؤخرا تشير إلى إنشاء الجيش الروسي قاعدة عسكرية غرب مصر.

وحول هذا الأمر، قال مسؤولون أمريكيون، إن الحشد الروسي قد يكون محاولة للمساعدة على تعزيز أوضاع "حفتر" في ليبيا، ولكن في الوقت نفسه أكد مسؤول أمريكي للإذاعة، أن الولايات المتحدة غير مهتمة بما وصفته بالنفوذ الروسي في مصر.

وقال المسؤول "سنوضح للمصريين، كما فعلنا مع دول عربية أخرى في المنطقة، أن الاقتراب كثيرًا من روسيا ليس في مصلحتهم."