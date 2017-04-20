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محلب: توفير الاعتمادات المالية لإنقاذ 14 مشروعا متعثرا

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محلب: توفير الاعتمادات المالية لإنقاذ 14 مشروعا متعثرا محلب: توفير الاعتمادات المالية لإنقاذ 14 مشروعا متعثرا

التحرير

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عقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، اجتماعًا لمناقشة ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ووضع حلول لها، وذلك بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للأمن، والمهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير، وممثل الرقابة الإدارية.

وكشف الاجتماع عن وجود 14 مشروعًا متعثرًا تتراوح نسبة تنفيذها بين 50 إلى 99 بالمئة ولكنها متوقفة لأسباب مختلفة تهدد بإهدار المال العام، حيث أنفقت الدولة على هذه المشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه، ولكنها توقفت بسبب نصف مليار جنيه وتعطل صدور بعض القرارات الوزارية من الوزارات المختلفة.

وقال التقرير الذى تلقاه محلب، إن 10 مشروعات بلغت نسبة التنفيذ فيها ما يزيد على 96 بالمئة ولم يتبق لإنجازها سوى نسب قليلة، ومع ذلك تعثرت بسبب تأخر صدور بعض القرارات أو عدم وجود ميزانية أو تعثر الشركة المنفذة.

وجّه محلب بسرعة العمل على استكمال هذه المشروعات التى تخدم أكثر من 300 ألف فدان، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارتى الرى والزراعة والجهات المختصة لإنهاء كل الإجراءات والقرارات لتشغيل المشروعات، لأنه لن يسمح بأن تهدر هذه المليارات بسبب العشوائية وعدم التنسيق.

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التحرير

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