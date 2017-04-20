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طارق عامر يبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي سبل ضخ الاستثمارات الأجنبية

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طارق عامر يبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي سبل ضخ الاستثمارات الأجنبية طارق عامر يبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي سبل ضخ الاستثمارات الأجنبية

التحرير

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عقد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سلسلة اجتماعات في واشنطن ونيويورك، سبقت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس.

واجتمع "عامر"، مع ممثلي إدارة أسواق المال والاستثمار، وإدارة السياسة النقدية لدى صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية عالميا، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وسبل التعاون لضخ الاستثمارات الأجنبية.

ويلتقي محافظ البنك المركزي والوفد المرافق له مجموعة من مسؤولي البنوك الاستثمارية والتنموية، على رأسهم ستاندرد تشارترد، وميريل لينش، وسيتي بنك، وبنك أوف أمريكا، وجولدمان ساكس، إضافة إلى البنك الإفريقي للتنمية.

ويختتم محافظ البنك المركزي رحلته بإلقاء محاضرة بجامعة كولمبيا عن أهم محاور الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها في خطته للإصلاح المصرفي بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها .

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التحرير

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