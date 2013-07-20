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اعتقال رسام معارض لحكم البعث بسوريا

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اعتقال رسام معارض لحكم البعث بسوريا اعتقال رسام معارض لحكم البعث بسوريا

اعتقلت قوات الأمن فى سوريا الفنان التشكيلى الشهير يوسف عبدلكى على خلفية مواقفه المناهضة لحزب البعث الحاكم، حسب ما أفاد ناشطون فى المعارضة الجمعة.

يعرف عبدلكى بحسب سكاى نيوز العربية بالغ من العمر 62 عاما بمواقفه المعارضة للرئيس السورى بشار الأسد، وقبل ذلك لوالده حافظ الأسد الذى حكم سوريا 30 عاما قبل وفاته عام 2000.

وقال ناشطون إن عملية اعتقال الرسام اليسارى جاءت فى إطار حملة جديدة شنتها القوات الحكومية السورية وأسفرت عن اعتقال معارضين على الرغم من عدم جنوحهم للعنف.

فى هذا السياق، كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان أن السلطات اعتقلت أيضا شخصيتين بارزتين من حزب العمال الشيوعى المحظور، هما توفيق عمران وعدنان عباس.

وكان معارضون قد قالوا إن نشطاء حقوقيين آخرين اعتقلوا الأسبوع الماضى، ما يشير إلى أن السورية تضاعف ضغوطها على من ينبذون العنف ويدعون إلى المقاومة السلمية، على حد قولهم.

جدير بالذكر أن الأزمة فى سوريا بدأت فى مارس 2011 بعد أن شهدت بعض المناطق مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح، إلا أن القوات الحكومية قابلتها بعنف مفرط لنتحول تدريجيا إلى نزاع مسلح راح ضحيته أكثر من 90 ألف قتيل حتى الآن.

وقال سامر عيطة عضو المنتدى الديمقراطى السورى لرويترز فى بيروت إن القوات الحكومية تستهدف عمدا الجماعات التى لا ترتبط بالمعارضة المسلحة.

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مصر 365

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