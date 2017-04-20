فيديو| وزير الصحة: 42 مليون دولار لتحويل المستشفيات إلى «تكاملية»

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قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه تم تحويل 22 مستشفى عامة إلى مستشفيات تكاملية، تقدم الخدمات والرعاية الصحية الأولية للأسرة، كما وافق مجلس الوزراء وافق على استغلال 48 مستشفى تكامل كمراكز متميزة لتقديم الخدمات الصحية للأم والطفل بـ9 محافظات بالصعيد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، لشرح تطوير منظومة الصحة، والمذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه تقدم بطلب لمجلس الوزراء للموافقة على استغلال 48 مستشفى أخرى لتحويلها إلى مراكز أمومة وطفولة، ومستشفيات مُصغرة لعلاج أمرض النساء والتوليد والأطفال.

وأشار إلى أن تمويل تلك المستشفيات سيكون عن طريق قرض صندوق النقد الدولي، باستغلال 6 ملايين دولار في علاج فيروس سي، و42 مليون دولار في تحويل المستشفيات إلى تكاملية، وتطوير الوحدات الصحية والمسح الطبي في المحافظات، و27 مليون دولار لتطوير 1142 وحدات الرعاية الصحية الأولية في الصعيد.