«الصحة»: لا نية لرفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور بالنظام الاقتصادي

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نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، صحة ما تردد عن رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور بالنظام الاقتصادي في المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي.‎

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء -في بيان له- أنه لا توجد نية لرفع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة أنه لا يمكن للوزارة تحريك السعر سواء في القطاع المجاني أو الاقتصادي إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة، أن مستشفيات وزارة الصحة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنها حريصة على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء، وتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.