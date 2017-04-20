اتحاد الصناعات: مشروع قانون العمل الجديد يساهم في تحسين مناخ الاستثمار

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قال نديم الياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، اليوم الخمس، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العمل، ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وأعرب "الياس"، عن ارتياح المجتمع الصناعي لما توصلت إليه أطراف العملية الإنتاجية من توافق كبير حول معظم بنود مشروع القانون.

وأوضح وكيل غرفة الطباعة -في بيان له- أن النتائج التي اجتمع عليها جميع القائمين على مراجعة مشروع القانون جاءت مرضية إلى حد كبير، لافتا بأن الهدف المنشود هو خلق علاقة متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف؛ لتحفيز وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير المناخ المستقر للمساهمة في تشجيع أصحاب الأعمال على التوسع في أعمالهم، مما يتيح خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.

وكان أعضاء من لجنة العمل بالاتحاد، قد حضروا جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، والمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي الذى دعا إليها محمد سعفان وزير القوى العاملة؛ لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض المواد، بناء على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي سيستكمل مناقشة المشروع في جلسات استماع جديدة قريبا.

وطوال الشهور الماضية، قامت لجنة العمل بالاتحاد بالتنسيق مع خبراء ومستشارين من مجلس الدولة ووزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومع أصحاب الأعمال المختلفة؛ للاطلاع على آراء كافة أطراف العمل المعنية.