بالفيديو.. ميدو: الزمالك الخاسر الوحيد من أزمة المقاصة

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قال أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه كان يتمنى احتواء أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، موضحًا «مكنتش أتمنى الزمالك ينسحب ويخسر نقاط».

وأضاف «ميدو» خلال تصريحات إذاعية اليوم الخميس، أن علاقة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وبعض أعضاء مجلس الجبلاية جيدة، وكان يجب إنهاء الأزمة مبكرًا.

وتابع مهاجم المنتخب الوطني السابق، أن الخاسر الوحيد من كل ما حدث هو نادي الزمالك وجماهيره، مطالبًا مسؤولي النادي الأبيض بالاكتفاء بما حدث في الموسم الحالي من خسائر، والتحضير جيدًا للموسم المقبل.