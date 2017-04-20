فيديو| ميدو: تدريب المنتخب الأوليمبي شرف.. سيكون صعبًا في هذه الحالة

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قال أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه سيجتمع بالمهندس ماجد سامي، رئيس النادي، عقب مباراة سموحة، بنهاية الشهر الحالي، لحسم توقيعه لعقد جديد.

وأضاف «ميدو» خلال تصريحات إذاعية اليوم الخميس، أن الاتفاق بينهما منتهي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد والمشروع الجديد للنادي، في مؤتمر صحفي أول مايو المقبل.

وتابع مهاجم المنتخب الوطني السابق، أن هناك توافق بينه وبين مجلس إدارة النادي في استراتيجية إشراك اللاعبين الشباب وتطوير مستواهم.

وعن ترشيحه لقيادة المنتخب الأوليمبي، أشار «ميدو» إلى أنه تم استطلاع وجهة نظره من بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أن هذا المنصب شرف له، لكن الأمر لم يتخطى ذلك.

وأوضح، أنه في حالة توقيعه لعقد جديد مع وادي دجلة، سيكون تفكيره في المنتخب الأوليمبي صعبًا، مختتمًا «في الكورة ماحدش عارف إيه اللي ممكن يحصل».