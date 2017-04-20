اتحاد الكرة يتلقى دعوة لمشاركة منتخب المحليين في «دورة تايلاند»

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، دعوة رسمية لمشاركة منتخب المحليين، في دورة تايلاند الودية المقرر لها يوليو المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب المغرب بتصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2018.

وتضمنت الدعوة الشركة المنظمة تكاليف الطيران والإقامة، داخل الدورة التى يشارك بها كل من كندا ومصر وتايلاند.

ومن المقرر عرض الدعوة على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ القرار المناسب سواء بالرفض أو الموافقة عليها من أجل إدراجها في أجندة المنتخب استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا للمحليين.