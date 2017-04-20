البدري: أحترم تاريخ طه إسماعيل مع الأهلي

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نفى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، كافة الأنباء التي ترددت عن مطالبته بتقليص صلاحيات لجنة الكرة بالنادي، وتوجيه انتقادات شديدة للكابتن طه إسماعيل، عضو لجنة الكرة، بسبب اعتراضه على تحليل الأخير لأداء الفريق على شاشة إحدى القنوات الفضائية.

وقال البدري، إن كل ما نشر عن رغبته في إبعاد الكابتن طه إسماعيل عن لجنة الكرة بالنادي لا أساس له من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على احترامه للكابتن طه، وتقديره لتاريخه الكبير مع الأهلي والمنتخب الوطني، خاصة أنه أحد رموز الكرة المصرية والأهلاوية.

وأكد المدير الفني للأهلي، أن العلاقة بينه وبين الكابتن طه إسماعيل وأنور سلامة، أكثر من رائعة، لافتا إلى أن هناك تواصلا وتعاونًا مستمرًا بينهما، ولجنة الكرة بشكل عام، وهو ما يعود بالنفع على الفريق الأول، ويحقق أهداف وطموحات النادي.

وشدد البدري على أن البعض يسعى لاختلاق أزمة لا وجود لها على أرض الواقع؛ من أجل ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق حاليًا، وأثمرت عن تصدره لجدول الدوري الممتاز، وأيضا التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.