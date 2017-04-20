أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

البدري: أحترم تاريخ طه إسماعيل مع الأهلي

Google+ Print
البدري: أحترم تاريخ طه إسماعيل مع الأهلي البدري: أحترم تاريخ طه إسماعيل مع الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، كافة الأنباء التي ترددت عن مطالبته بتقليص صلاحيات لجنة الكرة بالنادي، وتوجيه انتقادات شديدة للكابتن طه إسماعيل، عضو لجنة الكرة، بسبب اعتراضه على تحليل الأخير لأداء الفريق على شاشة إحدى القنوات الفضائية.

وقال البدري، إن كل ما نشر عن رغبته في إبعاد الكابتن طه إسماعيل عن لجنة الكرة بالنادي لا أساس له من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على احترامه للكابتن طه، وتقديره لتاريخه الكبير مع الأهلي والمنتخب الوطني، خاصة أنه أحد رموز الكرة المصرية والأهلاوية.

وأكد المدير الفني للأهلي، أن العلاقة بينه وبين الكابتن طه إسماعيل وأنور سلامة، أكثر من رائعة، لافتا إلى أن هناك تواصلا وتعاونًا مستمرًا بينهما، ولجنة الكرة بشكل عام، وهو ما يعود بالنفع على الفريق الأول، ويحقق أهداف وطموحات النادي.

وشدد البدري على أن البعض يسعى لاختلاق أزمة لا وجود لها على أرض الواقع؛ من أجل ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق حاليًا، وأثمرت عن تصدره لجدول الدوري الممتاز، وأيضا التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أول تعليق لياسر إبراهيم بعد سلامته من «الصليبي»

بالفيديو.. أول تعليق لياسر إبراهيم بعد سلامته من «الصليبي»

تعرف على عائلة «الحجار» التى أخفاها عن الإعلام| أبرزها ابنته من فنانة «شهيرة»

تعرف على عائلة «الحجار» التى أخفاها عن الإعلام| أبرزها ابنته من فنانة «شهيرة»

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

ننشر البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والسودان

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري ليومين

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري ليومين