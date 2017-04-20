بيكيه يسخر من ريال مدريد مجددًا

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سخر الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، مجددًا من جماهير الغريم التقليدي ريال مدريد.

وودع برشلونة منافسات دورى أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، عقب تعادله السلبي المخيب للآمال على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي، على ملعب «كامب نو».

وكتب بيكيه، في تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انظروا كيف يشجع جمهور الكامب نو، لاعبيه رغم الإقصاء، هناك من هم معتادون على صافرات الاستهجان رغم التأهل»، في إشارة منه إلى جماهير الفريق الملكي.

يذكر أن جمهور ريال مدريد، أطلق صافرات استهجان ضد بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يسجل ثلاثية في شباك مانويل نوير، ويقود ناديه لنصف نهائي دوري الأبطال، للمرة السابعة على التوالي.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة مساء الأحد المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، ويحتاج الضيف للفوز باللقاء لتضييق الخناق على الريال المتصدر بفارق 3 نقاط ومباراة مؤجلة مع سلتا فيجو، ومن ثم الإبقاء على فرصه في الاحتفاظ بلقب الليجا.